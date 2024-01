Melania Trump resta la grande assente dalla campagna 2024

Donald Trump ha conquistato l'Iowa e il New Hampshire e ora guarda avanti. Dai festeggiamenti dell'ex presidente per le due storiche vittorie era però assente la moglie, Melania Trump. L'ex First Lady non ha ancora partecipato ad alcun evento di campagna elettorale e al momento sembra preferire tenersi alla larga dai riflettori.

Un'assenza che si nota, quella di Melania Trump, tanto che di recente l'ex presidente è stato costretto a chiarire: "giocherà come ha sempre giocato un ruolo" e questo perché anche lei "vuole rendere l'America grande ancora. Penso che sarà molto attiva ma, allo stesso tempo, non voglio che la mia famiglia sia troppo attiva perché ha fatto un grande lavoro l'ultima volta".





