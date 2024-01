Secondo le proiezioni di Fox News e Ap, Donald Trump ha vinto le primarie repubblicane del New Hampshire con il 53,2% contro il 45,5% della rivale Nikky Haley.

Biden ha vinto quelle democratiche nello stesso Stato, anche se il suo nome non era nella scheda dopo la decisione del comitato nazionale del partito di cambiare il calendario scegliendo come prima tappa il South Carolina: lo affermano Abc e Nbc.



