Pentagono, 'al lavoro per fornire F-16 all'Ucraina quest'anno'

Il Pentagono prevede che quest'anno l'Ucraina riceverà i primi caccia F-16, oltre alle relative infrastrutture e pezzi di ricambio: lo ha detto in un briefing con i media la responsabile degli affari di sicurezza internazionale del ministero della Difesa Usa, Celeste Wallander, come riporta il sito del ministero.

"Stiamo lavorando come coalizione per fornire una capacità operativa iniziale all'Ucraina con il suo programma F-16 nel 2024", ha affermato Wallander, spiegando che il programma comprende "l'addestramento dei piloti, le piattaforme, ma anche la formazione dei tecnici, le infrastrutture, i pezzi di ricambio e le munizioni".



