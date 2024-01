Nyp rilancia rumors su Michelle Obama, già lavora al 2024

Michelle Obama potrebbe già essere al lavoro per la sua corsa al 2024. A rilanciare ancora una volta la possibilità che l'ex First Lady scenda in campo è un editoriale del New York Post, secondo il quale nei prossimi mesi, forse già in maggio, Joe Biden annuncerà il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca e Michelle Obama sarà nominata alla convention dei democratici in agosto. Lo staff dell'ex First Lady avrebbe già chiesto ai finanziatori democratici cosa pensano e come reagirebbero a una sua candidatura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA