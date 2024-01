Icon of The Seas, ovazione da stadio per Lionel Messi

Un'ovazione da stadio ha accolto Lionel Messi, padrino della Icon of the Seas di Royal Caribbean, la nave da crociera più grande al mondo che sta festeggiando la sua inaugurazione nelle acque davanti a Miami e partirà per il primo viaggio ufficiale il 27 gennaio. Il campione era uno degli ospiti più attesi alla grande cerimonia di battesimo a Miami.

La Icon of the Seas vanta più di 250mila tonnellate di stazza (ben 5 volte il peso del Titanic), circa 365 metri di lunghezza (due interi stadi Meazza o 3 campi da calcio), 70 di larghezza e 80 metri di altezza, 8 quartieri (uno progettato per le famiglie con bambini piccoli), un parco acquatico, 6 scivoli e 7 piscine, un piccolo Central Park ricco di piante e uccelli, ma soprattutto la capacità di ospitare fino a 7.600 passeggeri, 10mila persone se si considerano anche le 2350 persone che formano l'equipaggio provenienti da 80 Paesi del mondo.



