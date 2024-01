Trump chiede di deporre in caso Carroll dopo primarie di domani

La difesa di Donald Trump ha chiesto se la testimonianza dell'ex presidente nel caso Carroll a Ny può essere posticipata a dopo le primarie di domani in New Hampshire. Il giudice non ha ancora preso una decisione. Sulla prosecuzione del processo comunque incombe anche il rischio di un contagio Covid: la corte sta attendendo l'esito di un test dei giurati, dopo che uno di loro è tornato a casa per indisposizione. Anche uno dei legali del tycoon non stava bene dopo essere stato a contatto con familiari positivi ma per ora è negativo al test.

Intanto Trump ha sferrato l'ennesimo attacco alla sua accusatrice postando sul proprio social Truth una valanga di vecchi tweet della scrittrice in materia sessuale e stralci di sue interviste per demolirne la credibilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA