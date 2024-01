In Usa oltre 90 morti per l'ondata di gelo e maltempo

Oltre 90 persone hanno perso la vita negli Usa per l'ondata di gelo e maltempo che nell'ultima settimana ha colpito il Paese. Lo riporta la Bbc sottolineando che i decessi includono almeno 25 persone nel Tennessee e 16 nell'Oregon, dove tuttora è in vigore lo stato di emergenza a causa delle forti tempeste di ghiaccio.

Decine di migliaia di persone rimangono senza elettricità in ampie zone del Paese anche se si prevede che nei prossimi giorni le condizioni del ghiaccio si attenueranno.



