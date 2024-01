Haley in New Hampshire, 'serve un leader di nuova generazione'

"Donald Trump non fa che mentire sul mio conto, immaginate cosa potrà fare se sarà rieletto presidente". Lo ha detto Nikki Haley ad un comizio a Franklin, in New Hampshire, ribadendo che le primarie di domani nello Stato sono "una corsa a due" dopo il ritiro di Ron DeSantis. Parlando ad una folla di suoi sostenitori, tra i quali molti indipendenti ed indecisi, l'ex governatrice ha sottolineato di essere "il leader di nuova generazione di cui gli Usa hanno bisogno". "Voglio rendere l'America un Paese di cui essere di nuovo fieri", ha dichiarato, accusando Trump di aver creato un debito pubblico di tre miliardi di dollari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA