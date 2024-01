Wp, Biden delinea piani per campagna prolungata contro Houthi

L'amministrazione Biden sta delineando piani per un campagna militare prolungata contro gli Houthi in Yemen dopo che 10 giorni di raid non sono riusciti a fermare gli attacchi del gruppo. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la Casa Bianca ha riunito i suoi funzionari mercoledì scorso per valutare le risposte dell'amministrazione.

La strategia americana in Yemen punta a erodere le capacità militari di alto livello degli Houthi così da fermare o ridurre al minimo gli attacchi nel Mar Rosso, spiegano le stesse fonti al Washinton Post osservando come l'operazione in Yemen non è prevista durare anni ma al momento non è possibile identificare una data per la sua fine o prevedere quando le capacità militari degli Houthi saranno adeguatamente ridotte.



