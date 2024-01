Ron Desantis ha "fatto una buona campagna, ora è una corsa" a due. Lo ha detto Nikki Haley commentando la decisione del governatore della Florida di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. DeSantis ha annunciato il suo sostegno a Donald Trump ma, secondo gli osservatori, non è chiaro se i voti del governatore della Florida andranno all'ex presidente visto che DeSantis, così come Haley, ha puntato ad affermarsi come l'anti-Trump.



