Trump attacca procuratrice della Georgia che lo ha incriminato 

Donald Trump attacca la procuratrice della contea di Fulton, Fani Willis, finita nella bufera per una presunta relazione con il procuratore speciale Nathan Wade che avrebbe personalmente assunto per occuparsi del caso dell'ex presidente e dei suoi tentativi di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020 in Georgia. "Si è appena venuto a sapere" che Fani Willis "pagava sostanzialmente di più il suo fidanzato-amante rispetto a quello che lo stato della Georgia per legali più qualificati", afferma Trump sul suo social Truth. Le ultime rivelazione indicano che Willis e Wade hanno viaggiato insieme non per motivi di lavoro e che Wade ha acquistato biglietti aerei per tutti e due. Willis ha incriminato Trump ma ora la sua posizione trema e il processo nei confronti dell'ex presidente rischia di slittare.

"Abbiamo bisogno di un presidente che considera l'America come un'unica famiglia". Tim Scott, l'ex candidato alla Casa Bianca senatore del South Carolina, appoggia ufficialmente Donald Trump per la presidenza infliggendo un duro colpo a Nikki Haley, che lo aveva portato alla ribalta quando era governatrice della South Carolina.

"Ho evitato l'olocausto nucleare". Lo ha detto Donald Trump nella deposizione dell'aprile 2023 nell'ambito del suo processo civile a New York, dove la sua società è accusata di frode. Il video della deposizione è stato pubblicato dalla procuratrice di New York Letitia James, anche se le 479 pagine di trascrizione erano già state rese note. "Considero" la presidenza il "lavoro più importante al mondo: salvare milioni di vite. Penso che ci sarebbe stato l'olocausto nucleare se non avessi affrontato la Corea del Nord. Penso che ci sarebbe stata una guerra nucleare se non fossi stato eletto. E, se volete sapere la verità, penso che potremmo avere una guerra nucleare ora", ha spiegato Trump rispondendo a chi gli chiedeva, sotto giuramento, se fosse stato troppo impegnato per occuparsi della sua società mentre era alla Casa Bianca.

