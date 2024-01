Donald Trump ha 17 punti di vantaggio su Nikki Haley in New Hampshire, prossima tappa delle primarie repubblicane. Secondo un sondaggio di Suffolk University, The Boston Globe e Nbc10 Boston, l'ex presidente gode del 53% delle preferenze contro il 36% di Haley. Ron DeSantis, che praticamente ha smesso di competere nello Stato dove si vota martedì, ha meno del 7%.



