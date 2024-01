Trump, potrei campare 200 anni se non mangiassi cibo spazzatura

Donald Trump ha assicurato ai suoi elettori che e' perfettamente in grado di ricoprire il ruolo di presidente per altri 4 anni e che si sente come se avesse 35 anni. "Mi sento come se avessi circa 35 anni, e sto meglio adesso rispetto a 30 anni fa", ha affermato con i fan durante un comizio a Portsmouth, in New Hampshire. Poi, ha ricordato ciò che gli aveva detto l'ex medico della Casa Bianca Ronny Jackson, ora membro del Congresso per il Texas: "Se non mangiasse così tanto cibo spazzatura, sarebbe in giro per 200 anni".

Il 77enne frontrunner repubblicano ha detto pure di sentirsi "cognitivamente" più giovane di 20 anni. Nei giorni scorsi qualcuno aveva sostenuto di aver visto il tycoon affaticato e fragile in un video registrato mentre rientrava in hotel in seguito ai caucus in Iowa.



