Senato boccia proposta Sanders su aiuti condizionati a Israele

Il Senato Usa ha bocciato una risoluzione proposta dall'esponente progressista Bernie Sanders, che avrebbe condizionato gli aiuti ad Israele alla violazione dei diritti umani e delle leggi di guerra a Gaza. La proposta, sulla quale la Casa Bianca ha espresso parere contrario, si basa su una legge di decenni fa in base alla quale il dipartimento di Stato entro 30 giorni deve pubblicare un rapporto per stabilire se il governo israeliano abbia o meno commesso quelle violazioni.

"Dobbiamo garantire che gli aiuti statunitensi vengano utilizzati in conformità con i diritti umani e le nostre stesse leggi", ha detto Sanders in un discorso prima del voto. La risoluzione del senatore democratico è stata respinta con 72 voti contrari e comunque 11 favorevoli, segno che all'interno del partito di Joe Biden cìè una spaccatura sempre più profonda sulla situazione in Medio Oriente.



