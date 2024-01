Harry 'leggenda dell'aviazione' fa infuriare i piloti

L'investitura del principe Harry a 'Leggenda Vivente dell'Aviazione' sconcerta i piloti negli Stati Uniti: il figlio di re Carlo e di lady Diana sarà onorato con questo titolo venerdì nel corso di un gala a Beverly Hills, con molti che contestano al duca di Sussex di aver conseguito "straordinari successi" nel mondo del volo come proclamato dagli organizzatori.

Harry, che ha 39 anni e vive in California dopo il divorzio dalla casa reale britannica, ha volato come co-pilota sugli elicotteri delle forze armate britanniche durante la guerra in Afghanistan. La scelta di onorarlo per aver dato "significativi contributi all'aviazione e all'aerospazio" ha provocato polemiche. Una petizione online per chiedere la revoca dell'omaggio a Harry "per aver salvato la vita di soldati alleati e innumerevoli civili" ha ricevuto finora migliaia di firme su una sponda e l'altra dell'Atlantico: si chiede all'organizzazione di tornare sui propri passi dopo aver "gonfiato" il ruolo del principe ai comandi degli elicotteri Apache preferendolo, ad esempio, all'astronauta suo connazionale, Tim Peake.

L'investitura quest'anno avrà come padrone di casa l'attore John Travolta (lui stesso appassionato pilota fin dagli anni dell'adolescenza). E' una tradizione dal 2003 - il gala a pagamento ha un cartellino dal prezzo di 30 mila dollari per un tavolo vip - e ha visto protagonisti autentiche leggende del settore come l'astronauta Buzz Aldrin e Chesley Sullenberger, il pilota di linea che nel 2009 fece miracolosamente atterrare un Airbus sul fiume Hudson a New York, ma anche celebrità con la passione del volo: oltre a Travolta, che ha un Gulfstream e un Boeing 707 parcheggiati in giardino, ne sono stati insigniti anche Morgan Freeman (che ha ricevuto la licenza da pilota a 65 anni), Harrison Ford, noto per il disastroso atterraggio di emergenza su un campo di golf in California, Jeff Bezos, Elon Musk e il divo di Top Gun, Tom Cruise.



