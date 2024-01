Haley annuncia, sarò a dibattiti solo con Trump o Biden

Nikki Haley annuncia: andando avanti parteciperà a dibattiti solo con Donald Trump o Joe Biden. L''ex governatrice della South Carolina in una nota lascia quindi intendere che non parteciperà al un dibattito con Ron DeSantis in New Hampshire, prossima tappa della campagna elettorale. "Abbiamo avuto cinque dibattiti in questa campagna.

Sfortunatamente Donald Trump li ha evitati tutti. Il prossimo dibattito che farò sarà con Donald Trump o Joe Biden", afferma Haley, arrivata terza ai caucus dell'Iowa.



