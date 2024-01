Campagna Biden-Harris ha più soldi in cassa nella storia dei dem

La campagna per la rielezione di Joe Biden e Kamala Harris ha annunciato di avere 117 milioni di dollari in cassa, una cifra che secondo lo staff è la più grande ottenuta da qualsiasi ticket democratico nella storia a questo punto della gara. I team del presidente e della vice presidente Usa hanno dichiarato di aver raccolto oltre 97 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2023, un totale che include gli sforzi di raccolta fondi da parte della campagna, i comitati congiunti di raccolta fondi e il Comitato nazionale democratico.

Nel terzo trimestre del 2023, invece, la campagna Biden-Harris aveva raccolto oltre 71 milioni. "Questo storico risultato - orgogliosamente alimentato dall'entusiasmo forte e in crescita - invia un messaggio chiaro, ossia che la squadra Biden-Harris conosce la posta in gioco di queste elezioni ed è pronta a vincere a novembre", ha affermato Julie Chávez Rodríguez, direttrice della campagna. Il 97% delle donazioni nel quarto trimestre, come riporta The Hill, era inferiore a 200 dollari, per una media di 41,88 dollari. E dal lancio della campagna, ha affermato il team del ticket dem, hanno donato quasi 1 milione di sostenitori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA