Trump dovrà pagare 400.000 dollari al Nyt per una causa persa

Nuovi guai per Donald Trump.

L'ex presidente è stato condannato a pagare al New York Times quasi 400.000 dollari in spese legali per una causa da 100 milioni persa dall'ex presidente. Lo riportano i media americani.

Il tycoon aveva accusato il giornale e la nipote Mary Trump, di "complotto" per ottenere i suoi documenti fiscali nel 2018 per una serie di articolo che hanno vinto il premio Pulitzer. In particolare la causa sosteneva che tre giornalisti avevano perseguitato incessantemente la nipote, con la quale l'ex presidente è in rotta da tempo, e l'avevano convinta a consegnare i documenti "per vendetta".

Il giudice democratico Robert Reed ha bocciato la causa, giudicando le argomentazioni non valide e riconoscendo "il diritto dei giornalisti a impegnarsi nel loro lavoro in virtù del primo emendamento della Costituzione".



