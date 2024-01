Multa da 249 mln a Morgan Stanley per frode commerciale in Usa

Morgan Stanley pagherà 249 milioni di dollari per risolvere le accuse civili e penali legate ad alcune transazioni azionarie in cui ha rivelato informazioni segrete.

Il caso riguarda operazioni avvenute tra il 2018 e il 2021 nell'ambito delle quali alcuni impiegati della banca d'affari hanno fatto trapelare informazioni agli hedge fund, risultando in profitti impropri per circa 72,5 milioni di dollari, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia americano.

Morgan Stanley ha inoltre raggiunto un accordo civile con la Securities and Exchange Commission, la Consob Usa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA