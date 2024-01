Trump, quando ero presidente il mondo mi temeva

"Il caos è Joe Biden non io".

Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox news in Iowa, riferendosi ad una sua dichiarazione nella quale minacciava "il caos" se non avesse ottenuto l'immunità nel caso federale contro di lui per le interferenze alle elezioni del 2020. "Io so chi sarà il mio vice presidente, ma non posso dirlo ancora". Il tycoon ha poi scherzato sul fatto che possa essere il suo arci nemico Chris Christie, che si è appena ritirato dalla corsa per la Casa Bianca. "Ora mi sta più simpatico", ha scherzato.

"E' chiaro che la violenza politica non è accettabile" ha detto ancora a proposito del "caos" che si scatenerà se non otterrà l'immunità nel caso federale per le interferenze elettorali. L'ex presidente però non ha parlato del picco di violenza politica durante il suo mandato né dell'inasprimento della rettoria quando era alla Casa Bianca, spostando invece il focus sul fatto che gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in nessuna nuova guerra durante il suo mandato.

"Quando ero presidente la Cina mi temeva" ha sottolineato Trump citand una dichiarazione del premier ungherese Viktor Urban secondo la quale quando il tycoon era alla Casa Bianca "il mondo lo temeva". "Non voglio essere temito ma andavo d'accordo anche con Kim Jomng un", ha detto l'ex presidente parlando del leader di Pyongyang. "Penso che i mercati crolleranno se non vinco le elezioni. L'economia è ina situazione terribile, ma la Borsa sta salendo perché sono in testa a Joe Biden in tutti i sondaggi", ha attaccato l'ex presidente.



