Hunter Biden, il figlio del presidente Usa, si è dichiarato "non colpevole" in una corte federale a Los Angeles per le accuse di aver evaso il fisco tra il 2016 e il 2019 per 1,4 milioni di dollari, spendendo milioni di dollari in droghe, escort, auto e vestiti di lusso. Lo riferisce la Cnn.



