Trump mette in dubbio cittadinanza Haley, 'non eleggibile'

Preoccupato forse dall'ascesa nei sondaggi della sua rivale presidenziale, in particolare in New Hampshire, Donald Trump ha rilanciato sul suo social Truth una teoria complottista 'birther' secondo cui l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, figlia di immigrati indiani, non è eleggibile perché i suoi genitori non erano cittadini americani quando nacque in South Carolina.

Il tycoon aveva usato false teorie analoghe per minare le candidature alla Casa Bianca di Barack Obama (sposando la tesi 'birther' che metteva in discussione l'autenticità del suo certificato di nascita in Usa) e di Ted Cruz ("è nato in Canada), nonché quella di Kamala Harris alla vicepresidenza ("genitori irregolari").



