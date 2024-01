Trump chiede l'immunità presidenziale per le accuse in Georgia

Donald Trump ha depositato una mozione per chiedere l'immunità presidenziale nel procedimento in Georgia, nel quale è accusato di aver cercato di capovolgere il risultato delle elezioni del 2020. Nella documentazione i legali di Trump affermano che il loro assistito dovrebbe essere protetto dall'immunità presidenziale perché ha agito nella sua capacità dio presidente quando ha obiettato i voti elettorali a Joe Biden. "Comunicare con i funzionari statali sulla gestione delle elezioni federali e chiedere loro di esercitare le loro responsabilità ufficiali rispetto alle elezioni rientrano nelle responsabilità presidenziali", affermano gli avvocati di Trump.

"Dal 1979 al 2023 nessun presidente è mai stato perseguito a livello penali per azioni commesse" mentre era in carica, mettono in evidenza.



