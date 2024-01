Trump accusa Pm Georgia, ingaggiò avvocato-amante in inchiesta

Donald Trump cavalca sul suo social Truth la denuncia di un suo co-imputato nel procedimento per i tentativi di ribaltare il voto in Georgia, secondo cui la procuratrice Fani Willis ha ingaggiato e pagato come consulente della sua inchiesta Nathan Wade, un avvocato con cui avrebbe avuto una relazione sentimentale. "In altre parole, è stato pagato una 'fortuna' e poi ha portato la 'bellissima' Fani in vacanze costose, ma tutte pagate dalla Georgia, in terre lontane!", accusa il tycoon.



