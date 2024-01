NEW YORK - I due terzi degli elettori repubblicani ritengono Donald Trump il migliore fra i candidati conservatori per gestire l'economia. Secondo un sondaggio del Financial Times-Michigan Ross, il 67% degli elettori è convinto che Trump sia la scelta migliore per gestire l'economia americana a fronte dell'appena 8% di Nikki Haley e del 9% di Ron DeSantis.



