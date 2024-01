Biden vola in Sud Carolina per riconquistare voto afroamericano

Joe Biden tenta di riconquistare l'elettorato afroamericano facendo la seconda tappa della sua campagna 2024 nella storica Charleston, South Carolina, nella Emanuel African Methodist Episcopal Church, dove nel 2015 un suprematista bianco uccise il pastore e altri otto fedeli.

Dopo aver lanciato dalla Pennsylvania l'allarme sulla minaccia alla democrazia del suo probabile rivale Donald Trump, il presidente intende mettere in guardia contro razzismo ed estremismo dallo stato che gli diede la spinta decisiva per la vittoria nelle primarie democratiche del 2020.

Allora il voto afroamericano fu determinante ma ora, secondo i sondaggi. il leader democratico sta perdendo terreno in questa fascia di elettori, a favore del tycoon. Biden perde consensi anche tra ispanici e giovani, altri due segmenti chiave della coalizione che lo portarono alla Casa Bianca.



