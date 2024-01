Telefonata chiarificatrice sabato tra il poresidente degli Stati Uniti Joe Biden e il segretario alla Digìfesa Llyod Austin dopo le polemiche per il ricovero del capo del Pentagono tenuto segreto al presidente e al consiglio per la sicurezza nazionale per tre giorni. Secondo il New York Times, che cita due dirigenti americani, Biden ha piena fiducia nel segretario alla difesa ed e' stato felice di sentire che si sta riprendendo.



