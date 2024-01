Nuovi problemi per l'aereo di Trudeau in Giamaica

Nuovi problemi per l'aereo del primo ministro canadese Justin Trudeau che ha avuto un guasto durante un viaggio in Giamaica, dove era in vacanza con la famiglia. Lo riporta la Bbc.

Venerdì le autorità canadesi hanno dichiarato di essere state costrette a inviare un secondo aereo con una squadra di riparazione per affrontare il problema.

Lo scorso settembre, la partenza di Trudeau dall'India, dove aveva partecipato al G20, era stata ritardata di due giorni a causa di un guasto meccanico.



