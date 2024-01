Usa 2024, Trump: 'Io minaccia a democrazia? Biden semina paura'

"L'operato di Biden è una serie ininterrotta di debolezza, incompetenza, corruzione e fallimento. Ecco perché il corrotto Joe ha organizzando oggi in Pennsylvania un evento elettorale patetico, che semina paura": Donald Trump ha risposto così, in un comizio in Iowa, ai duri attacchi del presidente Usa, che lo ha accusato di preparare un nuovo assalto alla democrazia.

Il candidato presidenziale repubblicano Ron Desantis ha detto ai cronisti in Iowa che sta esaminando l'ipotesi di escludere Biden dalle primarie della Florida, stato di cui è governatore, per "l'invasione di otto milioni di migranti" al confine col Messico. Lo riferiscono alcuni media Usa. Una mossa ventilata dopo che Trump è stato interdetto dalle primarie in Maine in base al 14mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari statali coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la Costituzione su cui hanno giurato di difendere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA