Usa onorano Harriet Tubman con tre monete commemorative

In attesa che il suo volto finisca sulle banconote da 20 dollari, gli Stati Uniti celebrano Harriet Tubman con tre monete commemorative. L'attivista statunitense, figura chiave per l'abolizione della schiavitù e per il suffragio femminile, è ora su una moneta in oro da 5 dollari e due in argento da un dollaro e da 50 centesimi.

La legge per coniare le monete con la Tubman fu introdotta dal deputato democratico dello stato di New York, Gregory W.

Meeks, nel febbraio del 2020 in occasione del mese dedicato alla storia afroamericana. Nel 2022 il presidente americano Joe Biden ratificò la norma. In quell'anno cadeva anche il bicentenario della nascita dell'attivista.

Essendo commemorative, le monete sono per collezionisti e non sono destinate alla circolazione. Il tentativo di sostituire il volto del presidente Andrew Jackson con quello della Tubman sulle banconote da 20 dollari subisce ritardi da anni. Anni fa, l'amministrazione Obama tentò di imporre il 2020 come data di scadenza per una nuova banconota ma nel 2019, l'allora ministro del Tesoro, Steven Mnuchin, disse che tale obiettivo non poteva essere raggiunto per questioni tecniche.



