Studio, forse 17 mila morti per idrossiclorochina durante Covid

L' idrossiclorochina potrebbe aver causato la morte di circa 17mila persone durante la pandemia di Covid-19. Lo scrive Politico, citando uno studio condotto da ricercatori francesi e pubblicato sulla rivista Biomedicine & Pharmacotherapy.

Il farmaco anti malaria fu prescritto durante la prima ondata della pandemia ad alcuni pazienti ricoverati in ospedale senza alcuna documentazione scientifica e lo studio ha evidenziato che, come conseguenza, potrebbero essere morte migliaia di persone in Francia, Belgio, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti. Il numero potrebbe essere per difetto, visto che i ricercatori hanno considerato solo sei Paesi in un periodo che va da marzo a luglio 2020.

Il farmaco fu anche considerato una 'cura miracolosa' dall'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Che avete da perdere? Prendetelo", disse all'epoca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA