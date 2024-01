Assalto Capitol, agente 'eroe' si candida al Congresso per i dem

Un ex agente della polizia di Capitol Hill si candida al Congresso degli Stati Uniti come democratico. Harry Dunn era in servizio durante gli attacchi del 6 gennaio di tre anni fa e fu chiamato a difendere l'ufficio dell'allora speaker della Camera, Nancy Pelosi. Dunn, che ha lasciato l'uniforme lo scorso dicembre, corre per il terzo distretto congressuale in Maryland.

La decisione di tentare la carriera politica è arrivata dopo che il deputato democratico John Sarbanes ha annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi per lo stesso seggio.

Dunn è stato anche uno degli agenti che ha parlato apertamente della violenza che lui e i suoi colleghi hanno subito durante l'assalto al Congresso, è stato testimone davanti alla commissione creata appositamente per indagare sugli attacchi.

Nel 2022 ha ricevuto la medaglia d'oro del Congresso e il 6 gennaio del 2023, in occasione del secondo anniversario di quello che è stato uno dei capitoli più bui della storia americana, il presidente Joe Biden gli ha conferito la medaglia Presidential Citizens, il secondo più alto riconoscimento civile in Usa. Nell'ottobre del 2023 è uscita la sua autobiografia, 'Standing My Ground'.



