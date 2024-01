Usa 2024: Utah primo stato a garantire nome Kennedy Jr su scheda

Robert F. Kennedy Jr conquista il diritto ad essere sulla scheda elettorale in Utah per le prossime elezioni presidenziali. Si tratta del primo stato per l'aspirante candidato alla Casa Bianca che corre come indipendente.

Kennedy Jr, figlio di Robert Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, è salito alle cronache per le sue controverse posizioni sul Covid e sui vaccini conquistando le simpatie anche di molti repubblicani.

Secondo quanto riferisce Politico, il rampollo della dinastia Kennedy ha raggiunto quota mille firme prima del 5 marzo e, secondo le leggi dello Utah, il suo nome può essere sulla scheda elettorale. Non è chiaro tuttavia in quanti altri stati potrà qualificarsi.



