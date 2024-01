Donald Trump ha fatto ricorso alla corte suprema dopo che quella statale del Colorado lo ha escluso dalle primarie repubblicane locali in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la costituzione su cui hanno giurato.

Ieri l'ex presidente aveva impugnato una analoga decisione in Maine, presa dal segretario di stato del Pine Tree State.





