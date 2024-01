Migranti: il Messico riprende le operazioni alla frontiera Usa

Il ministero degli Affari esteri messicano ha annunciato in un comunicato che a partire da domani riprenderanno le operazioni di controllo e protezione presso quattro valichi di frontiera con gli Stati Uniti.

Nello specifico si tratta di Eagle Pass, in Texas; San Ysidro a San Diego, in California; Lukeville e il porto d'ingresso pedonale di Morley a Nogales, entrambi in Arizona.

La misura arriva dopo un incontro di alti funzionari statunitensi con il presidente Andrés Manuel López Obrador a Città del Messico alla fine di dicembre. Nell'occasione, si è anche deciso di riaprire i valichi di frontiera che erano stati temporaneamente chiusi dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden.



