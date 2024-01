Migranti, Biden riapre 4 valichi d'ingresso a confine Messico

Quattro valichi d'ingresso al confine sudovest degli Stati Uniti saranno riaperti. Lo ha reso noto l'amministrazione Biden. Le città che accoglieranno di nuovo l'afflusso di migranti dal 4 gennaio sono Lukeville in Arizona, Eagle Pass in Texas, San Diego in California e Nogales in Arizona. I confini erano stati chiusi il mese scorso a causa dell'impennata di arrivi.

Secondo la U.S. Customs and Border Protection, l'agenzia federale che si occupa della sicurezza dei confini, ora la situazione si è normalizzata.

A dicembre, secondo Abc News, erano stati arrestati oltre 300 mila migranti al confine meridionale, una media mensile record nella storia degli Stati Uniti. Dalla fine di 'Title 42', la misura di emergenza attuata durante la pandemia dall'allora presidente Donald Trump e scaduta lo scorso maggio, l'amministrazione Biden ha rimandato nei loro paesi d'origine circa 460 mila migranti.



