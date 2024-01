Migranti lasciati in New Jersey dopo restrizioni Nyc

Dopo le restrizioni della città di New York per l'ingresso degli autobus carichi di migranti, inviati dal Texas governato dai repubblicani, il New Jersey diventa la scorciatoia per aggirare le autorità della Grande Mela. Secondo la Cnn, centinaia di migranti in cerca di asilo provenienti dal Sud America attraverso il confine con il Texas sono stati fatti scendere in varie città a pochi km di distanza da New York. Il sindaco di Secaucus Michael Gonnelli ha spiegato che poi in treno raggiungono la destinazione finale.

Qualche giorno fa, nel tentativo di contenere quella che è ormai diventata una crisi sociale ed umanitaria, il sindaco di Nyc Eric Adams aveva imposto delle restrizioni per limitare l'arrivo degli autobus. Il nuovo piano prevede che le aziende di trasporto diano un preavviso di 32 ore prima di portare migranti in città. Come una beffa, il New Jersey, dal quale New York può essere raggiunta anche a piedi in alcuni punti, è diventato il nuovo punto di arrivo per aggirare il giro di vite.

Un ufficio per la gestione delle emergenze a Jersey City ha reso noto che approssimativamente dieci autobus provenienti dal Texas hanno raggiunto località come Secaucus, Fanwood, Edison, Trenton, scaricando almeno 400 persone. "Il Texas - si è vantato il governatore repubblicano dello stato Greg Abbott - ha spedito oltre 3.600 mila migranti verso la città di New York dall'agosto del 2022".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA