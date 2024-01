Auto puntava sulla folla in Stato Ny, 'nessuna prova di terrorismo interno'

Non c'è alcuna prova che l'incidente di Rochester, nello Stato di New York, sia legato al terrorismo. Lo riferisce il capo della polizia di Rochester, David Smith, citato da Nbc. "Non ci sono informazioni sulla possibilità che le sue azioni fossero motivate da temi politici o sociali", ha aggiunto. Al volante di una Ford Expedition affittata, un uomo identificato come Michael Avery ha puntato la folla fuori dal Kodak Center, dove migliaia di persone erano radunate per un spettacolo. Avery è morto nelle ultime ore in ospedale a causa delle ferite riportate e, secondo fonti della polizia, aveva disturbi mentali e forse era bipolare.

