Usa: a 10 anni uccide un coetaneo con la pistola del padre

Un uomo e suo figlio di 10 anni sono stati arrestati in California dopo che il bambino ha ucciso un coetaneo usando una pistola rubata che ha trovato nell'auto del genitore. Lo ha riferito l'ufficio dello sceriffo della contea di Sacramento, sottolineando che l'adulto è stato identificato come Arkete Davis, 53 anni. Secondo la Cnn, gli agenti hanno trovato la vittima priva di sensi, che sanguinava dalla testa e dal collo in un parcheggio quando hanno risposto a una chiamata per una sparatoria intorno alle 16.30 di sabato.

Il bambino è stato portato in un ospedale locale, dove è stato successivamente dichiarato morto. "I testimoni hanno raccontato ai poliziotti che i responsabili della sparatoria sono poi corsi verso un appartamento vicino, dove gli agenti li hanno arrestati senza incidenti", hanno spiegato le forze dell'ordine. Non è chiaro se i due bambini si conoscessero.





