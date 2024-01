Governatore Texas fa trasferire 350 migranti a Chicago

Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha fatto trasferire un gruppo di centinaia di migranti a Chicago per la seconda volta in due settimane il 31 dicembre.

Secondo i media Usa, circa 350 richiedenti asilo si sono imbarcati su un volo charter privato da San Antonio, arrivato nella remota periferia di Rockford ieri mattina presto. In un'intervista alla Cbs, il sindaco di Chicago Brandon Johnson ha criticato Abbott definendolo un "pazzo" e accusandolo di essere "determinato a seminare il caos" trasformando una crisi umana in una minaccia alla sicurezza nazionale. "Quella che abbiamo di fronte è chiaramente una crisi internazionale e federale che ai governi locali viene chiesto di sovvenzionare, e questo è insostenibile", ha detto Johnson. Chicago, come molte città con leadership democratica, ha assorbito un flusso costante di richiedenti asilo inviati dal Texas, una mossa che, secondo il sindaco, mette a dura prova i governi locali che non dispongono delle risorse su cui possono contare le regioni di confine.

Attualmente, quasi 600 migranti sono in attesa di essere accolti nei 27 rifugi della città dell'Illinois, per un totale di 26.000 persone che cercano asilo in città.



