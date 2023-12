Usa, 'non cerchiamo un conflitto con gli Houthi'

Gli Stati Uniti non sono interessati a espandere ulteriormente il conflitto in Medio Oriente. E' quanto afferma la Casa Bianca dopo la morte di 10 ribelli Houthi in un attacco di elicotteri militari statunitensi nel Mar Rosso.

"Non cerchiamo un conflitto più ampio nella regione e non stiamo cercando un conflitto con gli Houthi", ha affermato il portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, riferiscono le tv americane, rispondendo a una domanda sull'escalation delle tensioni nel Mar Rosso.

"Il risultato migliore sarebbe quello di far cessare questi attacchi, come abbiamo chiarito più volte", ha proseguito.

"Abbiamo significativi interessi di sicurezza nazionale nella regione e dispiegheremo le forze necessarie per proteggerli", ha aggiunto Kirby, sottolineando che la Casa Bianca non esclude un attacco preventivo. "Abbiamo chiarito pubblicamente agli Houthi e personalmente ai nostri partner che prendiamo sul serio le minacce che vengono ascoltate e prenderemo le decisioni di conseguenza".



