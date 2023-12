Video porno con la moglie, silurato il rettore nel Wisconsin

Il rettore della University of Wisconsin-La Crosse è stato licenziato a causa di video porno che girava con la moglie. Una decisione che la coppia non accetta: facendosi scudo dietro al Primo Emendamento della costituzione, Joe Gow e Carmen Wilson criticano la scelta dell'ateneo definendola una "punizione" senza senso visto che i video ritraevano una coppia sposata e non incitavano né alla violenza né allo sfruttamento.

Il board delle università del Wisconsin ha deciso all'unanimità la rimozione di Gow, rettore dal 2007. "Siamo allarmati e disgustati dalle sue azioni", ha detto il board in una nota senza menzionare esplicitamente i video. Molti studenti però hanno manifestato online e nel campus la loro solidarietà a Gow, ritenuto uno dei migliori rettori e professori della University of Wisconsin-La Crosse. narcisista".



