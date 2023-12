I temporali causano onde giganti in California, diversi feriti

Non solo incendi ma anche onde giganti. E' l'ultima minaccia che sta colpendo in questi giorni la California. Una serie di potenti temporali ha infatti provocato onde alte diversi metri che hanno causato allagamenti e il ferimento di decine di persone, alcune ricoverate in ospedale.

Secondo gli esperti, le onde potrebbero raggiungere l'altezza di 12 metri lungo la costa di San Francisco. Un video che circola sui social media, girato da un network locale, mostra due bambini che vengono trascinati via dall'acqua. Uno studio recente ha evidenziato che le onde giganti nei mesi invernali in California sono una conseguenza dei cambiamenti climatici. Il fenomeno è legato a condizioni tempestose più frequenti e a un'intensificazione dell'area a bassa pressione tipica del periodo nella zona del golfo dell'Alaska conosciuta come depressione delle Aleutine.



