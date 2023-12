Casa Bianca, 'lavoriamo per riportare Paul Whelan a casa'

"Oggi sono cinque anni che Paul Whelan è detenuto in Russia. Chiediamo ancora una volta che la Russia lo rilasci immediatamente". Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

"Continuiamo a lavorare per portarlo a casa", assicura Sullivan.

In un'intervista della settimana scorsa alla Bbc, l'ex marine 53enne ha dichiarato di sentirsi "abbandonato" e tradito dal suo Paese. Whelan è stato arrestato il 28 dicembre 2018 e sta scontando una condanna a 16 anni per spionaggio, un'accusa che il governo degli Stati Uniti ritiene infondata.



