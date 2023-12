Capodanno a Times Square, rischio proteste per guerra a Gaza

Ci sarà l'ombra delle proteste sulla vigilia di Capodanno a Times Square. Secondo quanto annunciato dal sindaco di New York, Eric Adams, e dal dipartimento di polizia, è prevista una massiccia presenza di agenti prima, durante e dopo la tradizionale cerimonia con la discesa della sfera di cristallo per salutare il nuovo anno. Il perimetro si sicurezza di allargherà inoltre fino alla sesta e ottava strada.

Dopo l'attacco di Hamas a Israele lo scorso 7 ottobre, in città ci sono state circa 500 proteste e secondo le autorità è probabile che i manifestanti sia pro Palestina che pro Israele si dirigano verso una delle piazze più affollate al mondo per aver visibilità. La cerimonia della discesa della sfera di cristallo è inoltre trasmessa in diretta internazionale.



