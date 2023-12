Sindaco di New York lancia piano per limitare gli autobus di migranti

Il sindaco di New York prova a limitare l'arrivo degli autobus carichi di migranti nella metropoli nel tentativo di contenere quella che è ormai una crisi sociale ed umanitaria. Secondo il New York Times il piano di Eric Adams prevede che le aziende di trasporto dovranno dare un preavviso di 32 ore prima di scaricare migranti in città e dovranno farlo in un arco di tempo limitato. Chi non si adegua al provvedimento potrà essere soggetto a multe e persino al carcere.

Il sindaco è ricorso alle maniere drastiche dopo che nella solo nottata del 26 dicembre sono arrivati 14 autobus dal Texas.

E' il numero più alto dalla primavera del 2022. "Non possiamo permettere che gli autobus con a bordo persone bisognose di aiuto arrivino senza alcun preavviso a qualsiasi ora del giorno e della notte - ha detto Adams -. Che sia chiaro, questo non blocca gli arrivi ma serve a garantire la sicurezza dei migranti".

