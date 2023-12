Lavrov, controllo armamenti con stop Usa a posizione anti-russa

Mosca non rifiuta l'idea di controllo degli armamenti, ma un dialogo su questo tema sarà possibile solo se e quando gli Stati Uniti abbandoneranno la loro posizione anti-russa: lo ha detto il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, in un'intervista esclusiva alla Tass.

"Non rifiutiamo l'idea stessa di controllo degli armamenti.

Tuttavia, qualsiasi ipotetico dialogo futuro sui modi per ridurre al minimo il potenziale di conflitto e sui parametri per un'ulteriore coesistenza con l'Occidente sarà possibile solo sulla base dell'uguaglianza e del rispetto obbligatorio degli interessi fondamentali di sicurezza della Russia e realtà geopolitiche radicalmente nuove - ha affermato Lavrov -. Finché non ci sarà la disponibilità degli Stati Uniti e dei loro alleati in questo senso, qualsiasi discussione non avrà prospettive".



