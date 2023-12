"E' stato raggiunto un accordo per il rilascio di tutti gli americani detenuti in Venezuela, dopo mesi di consultazioni": lo ha annunciato un alto dirigente dell'amministrazione Usa in un briefing telefonico, precisando che l'accordo prevede il rilascio di una decina di cittadini statunitensi in cambio della liberazione di Alex Saab, arrestato in Usa per riciclaggio nel 2020 e considerato uno stretto alleato del presidente venezuelano Nicolás Maduro.



