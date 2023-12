Trump, bando da primarie Colorado interferenza elettorale

"Interferenza elettorale", "Che vergogna per il nostro Paese": lo scrive Donald Trump sul suo social Truth dopo essere stato escluso dalle primarie in Colorado per il suo ruolo nell'assalto al Capitol. "Biden - aggiunge in un altro post - dovrebbe far cadere tutte queste false incriminazioni contro di me, sia penali che civili. Ogni procedimento che combatto è opera del dipartimento di Giustizia e della Casa Bianca, nel nostro Paese non è mai accaduta una cosa del genere. Repubblica delle banane?".



