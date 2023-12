Biden ai funerali della prima donna nominata alla Corte Suprema

"La nomina di Sandra Day O'Connor alla Corte Suprema fu un momento storico". Lo ha detto Joe Biden ai funerali della giudice, la prima donna ad entrare nel massimo tribunale americano, morta il 1 dicembre a 93 anni.

"Ha reso uno straordinario servizio all'America, come giudice e come cittadina", ha detto il presidente, alle commemorazioni nella cattedrale di Washington, citando una frase di Ronald Reagan, che la nominò nel 1981 definendola "una giudice per tutte le stagioni". Al funerale è intervenuto anche il presidente della Corte Suprema, John Roberts.



